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消委會去年錄得逾三萬宗投訴　網購佔四成、破萬宗　年增逾七成

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】消委會去年錄得逾三萬宗投訴，按年上升一成二，有四成涉及網上購物。
消委會說疫情令網購普及，去年相關投訴破萬宗，按年增加超過七成，涉及超過3,600萬元，主要是延誤或沒有送貨、價格爭議等。隨著旅遊業逐漸復蘇，涉及旅遊的投訴升幅最大，按年升111%，約有2500宗，健身、美容服務投訴就回落。消委會說不良商戶或趁社會復常乘機混水模魚，威迫利誘消費者大額預繳服務，大眾仍要保持警覺。
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