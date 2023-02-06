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氣球風波｜拉丁美洲發現中國氣球 外交部認民用無人飛艇誤入
i-Cable
2023年02月06日
【有線新聞】美國在拉丁美洲發現另一個氣球，外交部承認是中國民用無人飛艇。
外交部發言人毛寧︰「有關的這個無人飛艇是中國屬民用性質，用於飛行試驗，受氣候影響而且自身控制能力有限，這一飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空。中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，已同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。」
另外有外媒問及中方何時發現中國氣球進入美國領空，毛寧稱中方接獲美方通報後立即核查並予以回應，她又指被擊落的氣球是用於氣象科研的民用無人飛艇，但無回應屬於甚麼企業。
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