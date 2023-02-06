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長沙灣元州邨有單位火警 無人受傷
i-Cable
2023年02月06日
【有線新聞】長沙灣有單位火警，無人受傷。
起火單位不斷冒出濃煙，外牆熏黑，消防射水降溫。現場是元州邨元盛樓，下午近三時，大廈高層一個單位起火，消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約50分鐘後將火救熄，數十人自行疏散，起火原因有待調查。
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