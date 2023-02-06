長沙灣元州邨有單位火警　無人受傷

【有線新聞】長沙灣有單位火警，無人受傷。

起火單位不斷冒出濃煙，外牆熏黑，消防射水降溫。現場是元州邨元盛樓，下午近三時，大廈高層一個單位起火，消防出動一條喉及一隊煙帽隊撲救，約50分鐘後將火救熄，數十人自行疏散，起火原因有待調查。