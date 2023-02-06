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20年「民間集會團隊」中環集會　四人被控暴動、兩人認罪

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】2020年有團體在中環集會，兩人承認暴動罪、須還柙看管待案件審結。
2020年一月中已解散的「民間集會團隊」在遮打花園集會，四人被控暴動罪，其中被告陳國榮及黃家熙認罪，陳國榮另承認有意圖而傷人罪，而團體時任的發言人劉頴匡被控煽惑他人參與非法集結及拒絕服從警員命令罪，獲准存檔法庭、不予起訴，案件明天續審。
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