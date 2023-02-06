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荃灣「粵品川」疑爆食物中毒　13人食盆菜後不適

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】荃灣一間餐廳有13人懷疑食盆菜後食物中毒。
涉事餐廳是梨木樹商場「粵品川」，上星期日13名食客在餐廳午膳後，先後腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒等，其中五人求醫、毋須入院，全部人情況穩定。
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