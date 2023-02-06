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財政預算案｜田北辰倡用港鐵股息等抵銷車費加幅

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】實政圓桌田北辰提交預算案建議，提出用港鐵股息及隧道收入抵銷車費加幅。
田北辰向財政司司長陳茂波交建議，提出寬減百分百薪俸稅上限1萬元，用港鐵股息及隧道收入抵銷公共交通工具加價，以通脹一半為限，並且成立200億元穩定電費基金，電費加幅不得高於通脹。
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