財政預算案｜田北辰倡用港鐵股息等抵銷車費加幅

【有線新聞】實政圓桌田北辰提交預算案建議，提出用港鐵股息及隧道收入抵銷車費加幅。

田北辰向財政司司長陳茂波交建議，提出寬減百分百薪俸稅上限1萬元，用港鐵股息及隧道收入抵銷公共交通工具加價，以通脹一半為限，並且成立200億元穩定電費基金，電費加幅不得高於通脹。