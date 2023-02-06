加拿大救生艇計劃｜放寬畢業年期　計劃延長至2025年

【有線新聞】加拿大放寬港人申請居留的資格，並延長計劃時限。

加拿大政府宣布，原本要求5年內在高等院校畢業，才符合申請工作許可的資格，將放寬至10年內畢業，計劃的期限則延長至2025年2月初。

加拿大在2021年推出新計劃，讓香港人透過申請工作許可，獲得永久居留資格。