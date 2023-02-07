全面通關｜城巴指昨日跨境生通關為主　會適時調整班次

【有線新聞】本港與內地全面通關，城巴表示昨日來往新界至內地口岸的乘客以跨境生和家長為主，會密切留意客量、調整班次。

城巴企業傳訊經理曾安迪表示：「見到一大班學生在關口衝出來跑上車，可能他們數年以來首次回港，所以比較雀躍。深圳灣口岸也好、B3X路線、香園圍口岸也好，B3X路線比再上星期一客量差不多倍增，香園圍口岸當然有比較理想數字，如果發展下去再多些人，我們也需要調動後備車輛加強班次，同事會在前線繼續密切留意。」