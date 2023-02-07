觀塘巴士撞巴士站簷篷　69歲女乘客遭玻璃濺傷送院

【有線新聞】觀塘有巴士撞向巴士站簷篷，一名乘客受傷。

該單層電動巴士車窗損毀，玻璃碎片散在車內，巴士站簷篷頂被撞毀。昨晚11時許，該巴士駛入港鐵觀塘站分站時，右邊車身撞向巴士站石柱及簷篷頂，車窗玻璃爆裂。玻璃碎片濺傷一名69歲女乘客，巴士司機報案，救護員到場將傷者送院治理。