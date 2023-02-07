何文田兩車相撞　私家車女司機受傷拒送院

【有線新聞】何文田有兩車相撞，一人受傷。

私家車車頭嚴重損毀，巴士車尾被撞毀。凌晨2時許，該私家車沿公主道往沙田方向行駛，駛到醫療輔助隊總部對開與一輛巴士相撞。私家車女司機被困車內，救援人員到場救出，她手部受傷，經敷治後拒絕送院。