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何文田兩車相撞 私家車女司機受傷拒送院
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】何文田有兩車相撞，一人受傷。
私家車車頭嚴重損毀，巴士車尾被撞毀。凌晨2時許，該私家車沿公主道往沙田方向行駛，駛到醫療輔助隊總部對開與一輛巴士相撞。私家車女司機被困車內，救援人員到場救出，她手部受傷，經敷治後拒絕送院。
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