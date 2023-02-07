簡約公屋｜何永賢強調七年後釋出地皮　相信可消除長期落戶擔憂

【有線新聞】房屋局局長何永賢說，如果簡約公屋選址偏遠會被批評吸引力不足，位置理想又被質疑，任何解決方法都會變成行不通。

何永賢在《大公報》撰文，題為《簡約公屋是互利共贏的社會工程》，引述有人認為啟德新發展區地點太好，居民入住後會不肯搬走。她說如果居民放棄三次揀樓機會，會在輪候傳統公屋隊伍中被剔除，亦不可以再居於簡約公屋。發展局已說明七年後會釋出地皮，相信可以打消簡約公屋長期落戶啟德的擔憂，又說因應簡約公屋出現，啟德的交通配套會改善，同樣便利附近居民。