返回
按輸入鍵開始搜尋

簡約公屋｜陳國基強調用地原有用途不變　冀大眾互諒互讓

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】署理行政長官陳國基回應簡約公屋爭議，他強調簡約公屋搬出後，相關土地原有用途不變，希望大家互諒互讓。
陳國基：「香港是一個這麼先進、這麼國際化的城市，為何還有部份人士居住環境是不理想呢？所以政府走出了重要的一步解決這個問題，但是政府走出這一步都要得到社會支持、社會諒解，我們只是將不方便的地方減至最少，希望能夠盡量剛才我所說，互諒互助、同舟共濟，幫助有需要的人士。」
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日