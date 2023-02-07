簡約公屋｜陳國基強調用地原有用途不變　冀大眾互諒互讓

【有線新聞】署理行政長官陳國基回應簡約公屋爭議，他強調簡約公屋搬出後，相關土地原有用途不變，希望大家互諒互讓。

陳國基：「香港是一個這麼先進、這麼國際化的城市，為何還有部份人士居住環境是不理想呢？所以政府走出了重要的一步解決這個問題，但是政府走出這一步都要得到社會支持、社會諒解，我們只是將不方便的地方減至最少，希望能夠盡量剛才我所說，互諒互助、同舟共濟，幫助有需要的人士。」