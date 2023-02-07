駕駛時懷疑暈倒撞壆　69歲男司機昏迷送院

【有線新聞】一名男子駕駛私家車期間懷疑暈倒，他昏迷送院。

私家車懷疑失控撞向路壆後停在路邊，安全氣袋彈出，警方封閉一段路面調查。上午8時許有駕駛者報案，指經過青葵公路荔景邨附近見到一輛私家車停在往旺角方向快線，懷疑發生故障，警員到場發現69歲司機昏迷，送往瑪嘉烈醫院救治。