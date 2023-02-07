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檢測中心｜陳國基：不會全數關閉 將逐步減少
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】署理行政長官陳國基說，不會關閉全部檢測中心，但會逐步減少。
署理行政長官陳國基：「我們未將疫情當完全完結，還未的。世衛未宣布完結，都要保留部分檢測中心，以備不時之需。做每事都要慢慢、按部就班，整體檢測中心怎樣用，將來若不用會怎樣，我們一直規劃中。我們不會在短時間在疫情未過去時，全部取消或者關閉，但會慢慢減少是事實。」
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