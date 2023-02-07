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全面通關｜酒店預訂率暫增幅不大 業界料五一才有顯著改善
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】酒店業界說，本港與內地全面通關後，即時入住率和預訂率增幅不大，相信要到「五一黃金周」才有顯著改善。
酒店業主聯會經理陳媛妍：「我們現時估計，未來仍以內地客生意為主。下一個內地長假可能是五一黃金周，預計屆時幫助會比較大，增幅會多一點。疫情前可以去到九成，現時審慎樂觀，未必真的去到九成。我想七成八成，預計也差不多。
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