返回
按輸入鍵開始搜尋

全面通關｜酒店預訂率暫增幅不大　業界料五一才有顯著改善

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】酒店業界說，本港與內地全面通關後，即時入住率和預訂率增幅不大，相信要到「五一黃金周」才有顯著改善。
酒店業主聯會經理陳媛妍：「我們現時估計，未來仍以內地客生意為主。下一個內地長假可能是五一黃金周，預計屆時幫助會比較大，增幅會多一點。疫情前可以去到九成，現時審慎樂觀，未必真的去到九成。我想七成八成，預計也差不多。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日