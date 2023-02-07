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港大研究：三針疫苗仍有效預防Omicron　四針效果更強

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】港大醫學院研究發現三劑或四劑復必泰或科興疫苗，仍可有效預防Omicron感染，打四針有效性更強。
研究人員結合有5,310人參與的大型社區血清學普查及全港新冠病毒污水檢測的數據，估算接種三劑復必泰或科興的七日後，預防Omicron感染的有效性分別為48%和30%，到100日後就分別急降至26%和6%。而打第四針復必泰或科興，預防感染有效率分別達到近七成及56%，100日後就降至35%和11%，反映打四針比三針保護得更好。研究人員亦發現去年1月至7月期間，本港累計45%人口感染新冠病毒。
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