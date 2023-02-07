金正恩事隔30多日再現身　主持中央軍委會議　促軍隊做好戰爭準備

【有線新聞】北韓領袖金正恩主持勞動黨中央軍委會會議，要求軍隊做好戰爭準備。

北韓相隔七個多月後，周一再次舉行中央軍委會會議。金正恩與官員討論關於主要軍事政治任務和軍隊建設問題，包括採取措施從根本改進和強化軍隊工作，以及針對當前形勢加強作戰訓練，更嚴格完善戰備狀態。會上亦討論修改軍隊內務條例部分條款，並通過相關決定。今次是金正恩30多日來首次公開露面，韓聯社分析認為金正恩強調要做好戰略工作，是顯示應對韓美聯合軍演的意志。