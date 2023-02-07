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科大教員去年流失率高　校長葉玉如稱要「搶人才」　擬聘30人補空缺

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】科大指，來年發展計劃目標是配合政府創科規劃，為推動香港成為國際創科中心作貢獻。
率領新管理層跟傳媒見面，介紹科大三方面的發展計劃，包括提升創科實力，繼續加強基礎研究實力，加速推動科研成果轉化應用等。鼓勵校內教授跟業界合作將研究成果轉化為產業，並會「搶人才」，目標招聘30位副教授以上級別人員領導研究計劃。被問到教職員去年流失率高，葉玉如說人才流轉是自然現象，過去五年教職員數目實際有輕微增加。
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