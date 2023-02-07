財政預算案｜民建聯倡設卵子銀行、增地區託兒中心

【有線新聞】新一份財政預算案約兩星期後公布，有政黨提出多項婦女權益建議。

民建聯婦女事務委員會提出十項建議，包括增加女性輔助生育服務，例如為婦女提供卵子銀行服務，讓有需要女性把卵子冷凍保存，作日後使用；政府增設更多地區幼兒託兒中心，減輕雙職婦女負擔及將免費接種子宮頸癌疫苗範圍擴大至適齡男生。