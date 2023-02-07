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六旬婦等候檢疫時倒斃 陪審團明起退庭商議
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】一名有長期病患的62歲女子，在家等候送去檢疫期間倒斃寓所的死因研訊，陪審團明日開始退庭商議。
死者女兒旁聽後離開法院，死因裁判官引導五人陪審團，如果相信死者直接死因是新型肺炎，死亡結論就屬於死於自然，否則就是死因存疑。又指今次有足夠證據可以裁定死亡的原因及結論，建議陪審團考慮是否作出建議，並將轉介衞生署跟進。62歲有長期病患的呂淑嫻在2020年12月因女兒確診新型肺炎被列為密切接觸者，在家等待送去檢疫期間死亡，之後證實她亦確診。
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