財政預算案｜民主黨倡全民派15,000元　促停中部水域人工島填海計劃

【有線新聞】新一份財政預算案兩星期後公布，民主黨建議向全港市民派發15,000元現金或消費券，並容許用來繳交水電煤開支。

民主黨認為新一份預算案必須照顧疫後市民生計，應推出紓困措施，包括寬減薪俸稅及自住物業差餉，又指經濟復蘇步伐可能相當緩慢，應該立即中止預算高達6千億的中部水域人工島填海計劃。