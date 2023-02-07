沙田水泉澳邨保安主管向下屬索逾萬元助升職　判囚五個月

【有線新聞】一名保安主管向下屬索取超過1萬元報酬以協助對方升職，索賄罪成，判囚五個月。

事發在2020年，被告在沙田水泉澳邨任職保安助理主管，一名警衛員相信時任主管年底退休，被告會接任，向被告查詢自己的晉升機會，被告其後向他索取超過1萬元以協助升職。警衛員向被告提供2,000元利是，但因金額未達要求，不獲接受，這名警衛員早前承認3項提供利益罪，周五判刑。