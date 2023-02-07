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警擬用1.4億元買指揮船 延誤7年未成功 申請追撥逾4千萬
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】警隊2016年獲撥款1.4億元購置大型流動應變及指揮船，至今未成功招標。由於造價上升及改善設備等，向立法會申請加碼四千多萬元，獲保安事務委員會通過。
保安局局長鄧炳強：「增加的4,400多萬元中，新增新科技、即導航系統和其他相關設施，佔600多萬元。入面主要有三個最新科技，一個是綜合導航系統，指揮平台上在任何地方都有指揮作用；其次是海上形勢實時傳達系統，便利我們不同單位取得影像和數據，亦可傳送到不同指揮中心。」
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