理大衝突｜兩男參與「營救行動」　非法集結罪成、判監五個月

【有線新聞】2019年11月理大衝突，有市民發起「營救」行動，兩名男子在尖沙咀一帶非法集結罪成，判監五個月。

法官判刑時指，本案的暴力程度比較輕微，沒有財物或人命損傷，示威者無直接逼近警方防線，亦無證據顯示與校內衝突有關，接納23歲及27歲的被告參與程度較低及一時犯錯，加上承受三年多的壓力，酌情扣減一個月，判處監禁五個月。同案另外八名被告早前被判無罪。