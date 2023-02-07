全面通關｜民青局首辦北上交流活動　倡年輕人認識國家和世界

【有線新聞】民政及青年事務局在兩地全面通關後舉辦首個北上交流活動。

民青局副局長梁宏正帶領30多名本地青年乘高鐵前往廣州交流，行程包括與廣東省青年聯合會交流，參觀支援港澳青年在內地創業的基地龍頭創科企業及創意園區，了解大灣區在創新科技和創意產業的最新發展。民青局指正重啟不同交流和實習計劃，推動年輕人認識國家和世界。