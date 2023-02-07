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東涌兩車相撞 電單車女司機昏迷送院
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】東涌有私家車和電單車相撞，電單車女司機昏迷送院。
電單車嚴重損毀，車頭變形，私家車亦損毀。傍晚6時許，兩架車在裕東路與順東路交界相撞，電單車女司機受傷昏迷倒地，私家車男司機亦受傷，由救護車送院，警方正調查意外原因。
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