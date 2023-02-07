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涉於比利時經營人蛇賣淫集團 逾20名中國人被捕
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】比利時搗破人蛇賣淫集團，拘捕超過20名中國人。
比利時警方搜查國內26個地點，發現20名來自中國的人蛇，調查指犯罪集團涉嫌由中國招募女子偷渡至歐洲，利用網上酒店或民宿平台經營賣淫服務，不少受害人因為無居留權，長期受蛇頭操縱。
比利時警方在國內及西班牙合共拘捕25人，當中3人是比利時公民，其餘均來自中國。
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