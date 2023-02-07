中大醫院收入受疫情影響　政府擬准順延五年還款

【有線新聞】前年開幕的中大醫院收入受疫情影響，政府建議容許醫院延遲償還貸款。

獲政府貸款超過40億元興建的中大醫院，原定今年開始分十年償還貸款，下月須償還逾六億元，但疫情影響生意，如果醫院按原定計劃還款，未來十年現金流將維持負值，最差時是負20億元，將無法維持營運。醫務衞生局向立法會建議，容許醫院順延至2028年開始還款，產生的利息十五年內以提供公共醫療服務方式支付。