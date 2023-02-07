返回
按輸入鍵開始搜尋

中大醫院收入受疫情影響　政府擬准順延五年還款

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
中大醫院收入受疫情影響　政府擬准順延五年還款
【有線新聞】前年開幕的中大醫院收入受疫情影響，政府建議容許醫院延遲償還貸款。
獲政府貸款超過40億元興建的中大醫院，原定今年開始分十年償還貸款，下月須償還逾六億元，但疫情影響生意，如果醫院按原定計劃還款，未來十年現金流將維持負值，最差時是負20億元，將無法維持營運。醫務衞生局向立法會建議，容許醫院順延至2028年開始還款，產生的利息十五年內以提供公共醫療服務方式支付。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日