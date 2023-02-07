初選案｜庭外疑現「排隊黨」取籌聽審　司法機構：已預留足夠座位予公眾

【有線新聞】初選案開審以來都大排長龍取籌聽審，有報道懷疑有人收錢排隊，司法機構說已預留足夠座位讓公眾旁聽。

司法機構說會密切留意座位及排隊安排，盡量提供足夠旁聽座位，就初選案聆訊推行了特別座位安排，除了預留123個座位給傳媒、與案人士及被告親屬，亦預留了410個座位給公眾，以先到先得、每人一籌方式分配。過去兩日所有排隊輪候的公眾人士都取得入庭籌，而聆訊進行期間，如果公眾席仍有空位或持籌人士離開15分鐘或以上，座位會分配給尚在輪候人士。