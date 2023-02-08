沙田乙明邨男子襲擊妻子　警到場後揭墜樓送院不治

【有線新聞】沙田一名男子涉嫌襲擊妻子後墮樓，送院搶救後不治，妻子受傷送院。

女子頭及雙手受傷，經初步包紥由救護車送院。現場是乙明邨明信樓一個單位，清晨五時許，警方接獲一名女子報案稱受到丈夫襲擊。警員接報到場，發現一名男子懷疑從高處墮下，倒臥大廈外空地，重傷昏迷，送院搶救後不治。警方事後用帳篷覆蓋部分證物。