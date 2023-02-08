跨境學童｜中學生恢復來港上課　深圳灣開啟專用通道　蔡若蓮：運作暢順

【有線新聞】本港與內地已全面通關，跨境中學生即日起亦恢復來港上課。有跨境生說三年沒有到過學校，來港上課感覺很興奮和激動。教育局局長蔡若蓮說跨境生過境情況暢順。

三年不能來港上課，香園圍口岸早上七時開關，過境的中學生已經急不及待，想快點乘搭校巴去學校見見同學。跨境學生IRENE：「心情比較激動。已很久、三年都沒有回來，覺得有點新奇，因為沒有用過這個口岸。（職員）他們都站在樓梯口，舉著指示牌指揮我們，說往左邊走便可找到校車。」Helen：「覺得好像發夢般。（記者：那三年來是怎樣上課的？）都是上網課，經常看著iPad上課，都頗辛苦。」

有家長不放心，陪子女一起上學。朱女士：「非常開心，激動到不得了，凌晨三時已經醒了。想待會等他開車，因為我也三年沒有過來香港，所以想過來適應一下。孩子的中學我也沒有去過，想熟悉一下周邊，看看孩子日後生活的環境。」

跨境學生在離境大堂只是需要落一條電梯，再走幾步便可登上校巴。除校巴外，學生還可以選擇下一層乘搭巴士或的士上學。有跨境校巴司機希望香園圍口岸可跟隨沙頭角口岸做法，車跟人一起過境，毋須學生落車過關。校巴司機劉先生：「最麻煩是沒有免落車查核證件，必須要經大堂做人車分流，學生與校巴分流後導致大量的人力物力維持秩序。」教育局副局長施俊輝早上到香園圍口岸，了解校巴運作以及學生過境情況。

教育局局長蔡若蓮說跨境生首日復課大致暢順，以深圳灣口岸為例，入境處就開啟了16條專用通道，「我見到是基本上完全不用排隊，是我們海關、入境處同事等候他們，做到人員等學生，不是學生排隊等過關，是非常好。有信心在本月22日（跨境小學及幼稚園復課）有這安排下，同學會十分暢順。」至於學生上學前快測安排，蔡若蓮說安排暫時維持到本月底，稍後檢視復課後情況再決定繼續抑或取消。