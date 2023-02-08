跨境學童｜家長代表批當局通知倉促　校巴難獲禁區紙復運

【有線新聞】跨境學生恢復來港上課，有家長代表認為當局通知校巴恢復營運時間倉促，準備時間不足。

深港跨境學童家長會主席黃菁葒：「很多校車公司請不夠司機，所以無辦法第一時間提供服務。第二是政府目前未公布配額，因為跨境校車有特別配額，昨日我回內地了解過兩地，即使深圳內運車跨境學童配額也未公布，香港也未公布，所以校車無辦法運作，因為無辦法拿到禁區紙靠近關口。直通跨境巴亦不希望把旅客配額分予學生。