返回
按輸入鍵開始搜尋

跨境學童｜家長代表批當局通知倉促　校巴難獲禁區紙復運

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】跨境學生恢復來港上課，有家長代表認為當局通知校巴恢復營運時間倉促，準備時間不足。
深港跨境學童家長會主席黃菁葒：「很多校車公司請不夠司機，所以無辦法第一時間提供服務。第二是政府目前未公布配額，因為跨境校車有特別配額，昨日我回內地了解過兩地，即使深圳內運車跨境學童配額也未公布，香港也未公布，所以校車無辦法運作，因為無辦法拿到禁區紙靠近關口。直通跨境巴亦不希望把旅客配額分予學生。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日