初選案｜控方宣讀鄭達鴻案情　承諾當選將否決預算案　迫政府回應五大訴求

【有線新聞】民主派初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪續審，控方繼續在庭上讀出各被告在初選的角色。

劉偉聰、陳志全、楊雪盈等被告到法院出席審訊。控方讀出涉及鄭達鴻的案情，播放他所屬的公民黨影片。鄭達鴻在片中說對抗極權需要不同戰線，議會戰線不可以放棄。控方指影片顯示鄭達鴻在內的被告有參與初選，又指在鄭達鴻的寓所及電子器材找到競選物資，他承諾一旦當選會行使權力否決財政預算案，迫使政府回應五大訴求；另外，公民黨曾Facebook發表簽署「墨落無悔」聲明的帖文。