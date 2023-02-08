返回
按輸入鍵開始搜尋

警隊流失率連跌三年　惟招聘人手未達標　鄧炳強：會用延遲退休等留人

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】警隊流失率連續三年下跌，政府向立法會提交文件顯示，警隊流失率由2019/20年度流失約1,300人，到21/22年度減少至約800人，原因包括退休、辭職、約滿離職等，透過招聘填補人手21/22年度招募到484人，與目標相差800多人。保安局局長鄧炳強說，警隊針對人力資源已制定周詳計劃，包括延遲退休方案，相信未來十多年可留住超過17,000名警務人員。
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日