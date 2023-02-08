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警隊流失率連跌三年 惟招聘人手未達標 鄧炳強：會用延遲退休等留人
i-Cable
2023年02月08日
【有線新聞】警隊流失率連續三年下跌，政府向立法會提交文件顯示，警隊流失率由2019/20年度流失約1,300人，到21/22年度減少至約800人，原因包括退休、辭職、約滿離職等，透過招聘填補人手21/22年度招募到484人，與目標相差800多人。保安局局長鄧炳強說，警隊針對人力資源已制定周詳計劃，包括延遲退休方案，相信未來十多年可留住超過17,000名警務人員。
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