法國工會發起第三輪大罷工抗議退休金改革方案

【有線新聞】法國工會不滿退休金改革計劃，發起第三輪全國大罷工。多個城市都有民眾示威，在首都巴黎則釀成衝突，17人被捕。國民議會開始審議改革方案，有左翼政黨試圖「拉布」阻撓。

法國相隔僅約一星期，周二再次爆發全國大罷工，民眾放下工作。首都巴黎再有街頭示威，不少年輕人參加。他們手持旗幟及橫額，不滿政府計劃將法定退休年齡，由62歲上調至64歲，批評是將退休金支出的壓力，轉嫁給普羅大眾。

示威其後演變成衝突，防暴警察與示威者對峙。

示威者入夜後在巴士底廣場燃放煙花，警員多次施放催淚氣體驅散，另外拘捕了十多人，涉嫌縱火及蓄意破壞。

工潮遍及多個城市，包括馬賽、尼斯等。工會稱近200萬人響應罷工，內政部就稱全國逾75萬人上街。受罷工影響，當地公共交通幾乎停擺、學校關閉、電力及能源供應受阻。兩個鐵路工會號召延長罷工24小時，八大主要工會亦揚言本周六再發起罷工及示威。