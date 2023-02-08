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青沙管制區26日實施「易通行」　收費亭及「快易通」車道同日取消

  • i-Cable
  • 2023年02月08日
【有線新聞】「易通行」不停車繳費服務本月26日先在青沙管制區實施。
本月26日清晨五時起，青沙管制區包括尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道人手收費亭及「快易通」車道都會取消，駕駛者只可使用「易通行」繳費。運輸署提醒駕駛者將「易通行」標貼置於車窗前，同時開立戶口設定自動繳費方式，而未申請「易通行」的駕駛者須盡早申請。
目前已有超過34萬車主登記及取得「易通行」標貼，若車主未能使用「易通行」付款，系統的自動識別技術會偵測到，用電子方式向登記車主發出繳費通知，逾期繳交會徵收附加費。
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