外訪中東｜李家超到阿布扎比示範園　稱在地工作華人感滿足

【有線新聞】在阿聯酋訪問的行政長官李家超到訪阿布扎比產能合作示範園。

李家超說在示範園內遇到不少從內地到阿聯酋工作的人，他們都說享受在當地生活和工作。示範園是中國政府推動在中東建設的境外經貿合作區，由江蘇省海外合作投資公司負責投資、開發和營運。李家超鼓勵香港企業利用境外經貿合作區，在一帶一路國家拓展商機，他形容阿布扎比這個示範園有很大參考和學習價值；李家超之後會到訪阿布扎比港務局與行政總裁會面。