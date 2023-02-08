​四人涉非法售賣新冠藥物被捕

【有線新聞】衞生署聯同警方打擊非法售賣新冠藥物，拘捕三男一女。

檢獲兩款懷疑未註冊的新冠口服藥，衞生署聯同警方在佐敦兩間的零售店發現這兩款新冠口服藥，四人涉嫌非法售賣或管有懷疑未經註冊藥劑製品。衞生署呼籲切勿購買或服用成分或來歷不明的藥。