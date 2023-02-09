i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
6歲男童寄宿保良局疑被不恰當對待 父親報警救助
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】保良局被指涉嫌不恰當對待一名男童，警方暫列對看管兒童虐待或忽略案處理。
該名六歲男童的父親今日下午向警方報案，指其兒子在跑馬地禮頓道保良局院舍寄宿期間，懷疑被不恰當對待。警方說男童無表面傷勢，毋須送院檢查，暫時未有人被捕。
保良局日前說，曾接獲一名家長投訴職員替其兒子洗澡的水溫，局方已相約家長及社署會面，警方及社署查問涉事男童及職員後指事件毋須進一步調查。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
下一則新聞
下一則新聞
北韓夜間閱兵疑展示新型導彈 金正恩攜女出席
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
給十九歲的我｜張婉婷稱「名譽董事」助訪李慧詩 單車總會：沒相關職位、亦沒派人協助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月07日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
一線搜查｜《給十九歲的我》爭議懶人包 李慧詩不滿「被通知」、電影監制回應一文看
生活
有線生活
2023年02月08日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日