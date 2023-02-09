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6歲男童寄宿保良局疑被不恰當對待　父親報警救助

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】保良局被指涉嫌不恰當對待一名男童，警方暫列對看管兒童虐待或忽略案處理。
該名六歲男童的父親今日下午向警方報案，指其兒子在跑馬地禮頓道保良局院舍寄宿期間，懷疑被不恰當對待。警方說男童無表面傷勢，毋須送院檢查，暫時未有人被捕。
保良局日前說，曾接獲一名家長投訴職員替其兒子洗澡的水溫，局方已相約家長及社署會面，警方及社署查問涉事男童及職員後指事件毋須進一步調查。
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