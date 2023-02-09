澤連斯基：烏克蘭與歐盟一同對抗俄羅斯

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基出席歐盟峰會並在歐洲議會致辭，強調烏克蘭必須勝利，才能捍衛歐洲價值，再次爭取西方提供更多先進武器和戰機，歐盟同日宣布向俄羅斯宣傳機關實施新一輪制裁。

澤連斯基突訪英、法後，轉抵比利時布魯塞爾，游說歐洲盟友進一步支援烏克蘭，並力爭烏克蘭加入歐盟。

他在歐洲議會致辭，指烏克蘭正與歐盟一同對抗世界最大的反歐洲力量，烏克蘭不會容許俄羅斯破壞歐洲生活方式，他說：「這是我們的歐洲，這些是我們的規則，這是我們的生活方式。對烏克蘭而言，這是回家的路，烏克蘭將成為獲勝的歐盟成員。」

歐洲議會議長梅措拉強調繼續與烏克蘭並肩，稱烏克蘭未來就在歐盟，並敦促成員國盡快考慮軍援戰機及遠程武器。

澤連斯基前一日結束短暫訪英行程後，獲法國總統馬克龍邀請，在歐盟峰會前另行先到法國與德國總理朔爾茨三方會談。不過安排引來意大利總理梅洛尼批評，馬克龍此舉「不恰當」，質疑此舉旨在刺激國內民望，不利歐洲團結應對俄烏危機。

澤連斯基馬不停蹄的西歐之旅，爭取各方提供更多先進武器和戰機，獲法、德承諾繼續提供協助，英國亦不排除軍援戰機可能性。

克里姆林宮警告，如西方向基輔提供戰機只會令烏克蘭人受害，批評北約捲入衝突將令局勢升級，揚言無論西方交付任何武器，亦不會阻礙莫斯科特別軍事行動。