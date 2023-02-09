長沙灣警員執勤期間遺失公事包、內有手銬　警籲若拾獲交警署

【有線新聞】有警員遺失公事包及手銬。

該名警員隸屬深水埗分區，在長沙灣區執勤期間遺失一個公事包，內有一副手銬。

警方曾搜尋遺失物品的可能地點，但未有發現，呼籲市民如有發現，立即致電999或交到就近警署。