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長沙灣警員執勤期間遺失公事包、內有手銬 警籲若拾獲交警署
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】有警員遺失公事包及手銬。
該名警員隸屬深水埗分區，在長沙灣區執勤期間遺失一個公事包，內有一副手銬。
警方曾搜尋遺失物品的可能地點，但未有發現，呼籲市民如有發現，立即致電999或交到就近警署。
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