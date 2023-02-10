返回
按輸入鍵開始搜尋

歐陽伯權稱港鐵會保持社會意識　提升服務水平

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】港鐵主席歐陽伯權接受香港國際財經台訪問，說港鐵要保持社會意識，遵循前年訂下的企業策略，提升服務水平。
港鐵主席歐陽伯權：「我們的策略有三大支柱。第一，確保香港鐵路繼續是我們的核心業務，同時不斷尋找提升服務的機會。第二是內地及國際業務，我們做了頗多研究，確保我們可以檢討、微調當地的策略。第三我認為相當有趣，是與科技有關，我們花了很多時間討論如何應用科技協助員工有更好的工作表現。」
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可　「名譽董事」身份曝光
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書　指阿聆表明反對　導演、英華不應上映
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉　指不可用法律「撻啲女仔」　如未獲同意不再公映
2023年02月06日