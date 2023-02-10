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歐陽伯權稱港鐵會保持社會意識 提升服務水平
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】港鐵主席歐陽伯權接受香港國際財經台訪問，說港鐵要保持社會意識，遵循前年訂下的企業策略，提升服務水平。
港鐵主席歐陽伯權：「我們的策略有三大支柱。第一，確保香港鐵路繼續是我們的核心業務，同時不斷尋找提升服務的機會。第二是內地及國際業務，我們做了頗多研究，確保我們可以檢討、微調當地的策略。第三我認為相當有趣，是與科技有關，我們花了很多時間討論如何應用科技協助員工有更好的工作表現。」
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