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旺角唐樓奪命火疑充電器短路肇禍　女護士搶救不治　醫管局：非常哀痛

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】旺角唐樓單位懷疑充電器短路引致火警，一名女住客送院後不治。她是伊利沙伯醫院護士，醫管局表示非常哀痛。
凌晨約3時，廣東道近豉油街一個唐樓低層單位冒煙起火，超過20名居民疏散。消防將火警救熄，救出一名35歲女子。她吸入濃煙昏迷，送往廣華醫院後不治。消防認為火警起因無可疑，初步懷疑手機外置充電器短路。
醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞表示非常哀痛，深切慰問死者家屬。
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