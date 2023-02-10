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互聯網起底難打擊　私隱公署：非執法力度問題

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】個人資料私隱專員公署截至去年底，處理了2,000多宗起底個案，刑事調查當中約110宗。私隱專員說，打擊互聯網起底面對困難，不認為執法力度或者方法有問題。
個人資料私隱專員鍾麗玲：「我覺得這是主要是因為起底或互聯網訊息本身性質的問題，不是我們執法系統或者方法有問題。因為互聯網世界眾所周知，一個訊息上載之後就好像去了大海，就算我們發出停止披露通知，其他起底者或起底者本人可以很快重新上載。我們就要一直周而復始向他們發出停止披露通知，這是與訊息本身的性質有關係。」
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