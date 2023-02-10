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外訪中東｜李家超晤阿聯酋總理　數碼港與迪拜未來基金會簽合作備忘錄

  • i-Cable
  • 2023年02月10日
【有線新聞】行政長官李家超繼續在阿聯酋迪拜訪問行程。
在當地時間星期四，與阿聯酋副總統兼總理穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面，李家超說希望此行可加強香港與阿聯酋的聯繫。他之後率團參觀迪拜未來博物館，並見證香港數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄。
李家超今日最後一日在迪拜訪問，星期六會返抵香港。
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