i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
外訪中東｜李家超晤阿聯酋總理 數碼港與迪拜未來基金會簽合作備忘錄
i-Cable
2023年02月10日
【有線新聞】行政長官李家超繼續在阿聯酋迪拜訪問行程。
在當地時間星期四，與阿聯酋副總統兼總理穆罕默德．阿勒馬克圖姆會面，李家超說希望此行可加強香港與阿聯酋的聯繫。他之後率團參觀迪拜未來博物館，並見證香港數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄。
李家超今日最後一日在迪拜訪問，星期六會返抵香港。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
下一則新聞
下一則新聞
京都溫泉酒店9間推介 2分鐘到車站／私人風呂／日式旅館／家庭友善／溫泉別墅 最平$974
生活
有線生活
今天
推薦閱讀
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
日警破露天溫泉偷拍集團 逾萬受害女性遭落藥性侵 首腦供稱作案30年
即時新聞
新聞資訊
2023年02月03日
給十九歲的我｜張婉婷稱「名譽董事」助訪李慧詩 單車總會：沒相關職位、亦沒派人協助
即時新聞
新聞資訊
2023年02月07日
猴痘病毒｜增一宗輸入個案 40歲男上月訪日 曾有高風險接觸
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
旺角電單車撞鄰線的士 23歲司機傷重不治
港聞
新聞資訊
2023年02月04日
其他人也在看
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年 管理公司拒賠償 法團主席：我都覺得震驚
生活
有線生活
2023年02月02日
給十九歲的我｜採訪李慧詩成「羅生門」？監製澄清獲攝錄許可 「名譽董事」身份曝光
即時新聞
新聞資訊
2023年02月08日
給十九歲的我｜主角江冰瀅稱被誤導簽同意書 指阿聆表明反對 導演、英華不應上映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日
《給十九歲的我》暫停公映 英華女學校前校長致歉 張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會
港聞
新聞資訊
2023年02月05日
給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉 指不可用法律「撻啲女仔」 如未獲同意不再公映
即時新聞
新聞資訊
2023年02月06日