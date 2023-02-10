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南韓宣布恢復發放中國公民赴韓短期簽證
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2023年02月10日
【有線新聞】南韓明日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證。
韓聯社報道，當局認為中國的疫情高峰已過，並漸趨穩定。官員表示，由中國入境的旅客落地檢測確診率，近日已降至百分之2以下，而且確診病例未有驗出變種病毒，決定恢復向中國公民發放短期簽證，另外亦會考慮分階段放寬，針對中國入境旅客的其它防疫措施。
南韓自上月2日起，暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，措施原定實施至本月底。
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