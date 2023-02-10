外訪中東｜張國鈞讚中東商界有獨立判斷、不憂慮國安法　稱背靠祖國優勢得天獨厚

【有線新聞】跟隨政府中東訪問團的律政司副司長張國鈞說，沙特及阿聯酋商界對本港環境及制度有信心，沒有人對香港國安法提出疑慮。

特區政府牽頭的中東訪問團，律政司副司長張國鈞是成員之一。他說旅程中感受到中東的商界對香港的系統、制度有信心，「這幾天無論是政府官員還是商界朋友，無人被問關於國安法的問題。每逢問我，如果與法律相關，都是剛才提到，第一仲裁調解，因為他們在發展這方面也希望加強合作，包括邀請法律專業人士來擔任仲裁員。我感覺到的是中東的朋友有獨立、客觀判斷能力，不會那麼輕易受不準確錯誤訊息影響。」

張國鈞形容，香港背靠祖國的優勢得天獨厚，海外投資者可以經香港進一步了解內地市場。張國鈞：「一帶一路政策下，國家都有很多投資出台。正如我們這次參觀，有些是國家在這裏的投資或項目，很多時這些重大投資可能牽涉中東企業朋友及國家兩方面，而我們如何在過程中發揮作用？我們對內地熟悉，包括內地重要的國家政策，究竟十四五規劃是怎樣、一帶一路是怎樣。對我們在中間做法律服務時，你可以令另外一方清楚明白，我們亦可準確掌握。」

張國鈞形容中東的商界辦事是「行動型」，相信他們很快會組團來港實地考察，但這並不是點頭之交，兩地會保持緊密聯繫。