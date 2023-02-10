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渣馬｜料周日天氣潮濕 有醫生指跑手易不適 倡充足睡眠、穿排汗衣物
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2023年02月10日
【有線新聞】香港馬拉松星期日復辦，天文台預測當日溫暖潮濕。有急症科醫生說跑手容易不適，建議參加者如果有疑問應先找醫生評估健康情況。
急症科專科醫生蕭粵中：「熱衰竭甚至熱中暑的機會都會大了，另外排汗能力差了對於身體（散）熱方面都會產生壓力，尤其對心臟心肺功能都是挑戰。自己本身要有充足睡眠，飲足夠的水，衣物方面都要留意，質料上容易些散熱排汗的比較好。如果不適，就算好輕微感冒，打算食藥去比賽，其實都不理想。」
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