港府代表團下周出席聯合國委員會會議

【有線新聞】港府代表團下周三及四出席瑞士日內瓦聯合國經濟、社會與文化權利委員會會議。

政府發言人說今次將以中國代表團成員身分出席會議，介紹中國根據相關國際公約提交的報告內有關香港的內容，並解答委員會提問。發言人又說自2014年，即上次審議至今，一直按照香港實際情況在不同政策範疇採取廣泛措施，推動經濟、社會及文化長遠發展。