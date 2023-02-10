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港府代表團下周出席聯合國委員會會議
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2023年02月10日
【有線新聞】港府代表團下周三及四出席瑞士日內瓦聯合國經濟、社會與文化權利委員會會議。
政府發言人說今次將以中國代表團成員身分出席會議，介紹中國根據相關國際公約提交的報告內有關香港的內容，並解答委員會提問。發言人又說自2014年，即上次審議至今，一直按照香港實際情況在不同政策範疇採取廣泛措施，推動經濟、社會及文化長遠發展。
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