氣球風波｜FBI稱暫未能評估氣球性能　CNN：華府曾憂擊落釀軍事衝突

【有線新聞】美國聯邦調查局繼續調查早前擊落的中國氣球殘骸，稱目前取得的證據有限，未能評估氣球性能。傳媒引述官員指，華府曾憂慮擊落氣球可能引起軍事衝突。

美國聯邦調查局周四發放照片，顯示探員正處理早前於南卡羅來納州對出海域撈起的中國氣球部分殘骸。當局指目前取得的證據有限，氣球上周被美軍戰機擊落後，大部分載有電子設備的殘骸仍未打撈起，暫時未能評估氣球的性能。

國防部官員出席國會就氣球事件舉行的閉門簡報會。美國有線新聞網絡引述消息指，華府官員曾擔心太早擊落氣球會令中美關係緊張，甚至引起軍事衝突，又指氣球製造商與解放軍有直接關係，會向涉事軍方實體採取行動。

副國務卿舍曼在參議院外交關係委員會聽證會上表示，中國是唯一有意圖和手段重塑國際秩序的競爭對手，批評中方在氣球事件上不負責任，「這種不負責任行為充分展示，我們早已認清的事實。中國在國內變得更加專制，在國外變得更加咄咄逼人，它強化了我們加強戰略的必要性，投資、調整、競爭。」舍曼同時指出美國不尋求與中國發生衝突，並保持開放溝通渠道，相信外交力量能防止可能導致衝突的誤判。

在這次投票中有419票贊成、零票反對，眾議院在無人反對下，以419票全體通過決議案，譴責中國公然侵犯美國主權，並試圖就情報收集活動發表虛假聲明，欺騙國際社會。